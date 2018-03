Embalado, Goiás recebe em casa o Cruzeiro Mesmo jogando em casa, a equipe do Goiás faz neste sábado o primeiro grande teste depois da empolgante goleada sobre o Botafogo, por 4 a 1, na estréia do Campeonato Brasileiro. O adversário é nada mais nada menos que o atual campeão brasileiro, o Cruzeiro, às 16 horas, no Serra Dourada. O técnico Celso Roth diz que o time vai jogar em busca da vitória e não para fazer bonito à torcida. Com a saída do lateral-esquerdo Leandro Smith, contundido no joelho, o treinador vai escalar Jorge Mutt. Leonardo é quem formará a dupla de ataque com Alex, artilheiro do campeonato com 4 gols. A novidade fica por conta do novo uniforme que será apresentado antes do início da partida.