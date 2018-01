Embalado, Inter usa cautela contra o Fla Após três bons resultados (vitórias contra Botafogo e Cruzeiro pelo Brasileiro e empate com o São Paulo pela Copa Sul-Americana), o Inter não muda o time para enfrentar o Flamengo pela 24ª rodada do Brasileiro, nesta quinta-feira à noite no Rio de Janeiro. O técnico Muricy Ramalho, satisfeito com o desempenho da equipe, principalmente no ataque, disse que o bom momento pode levar o Inter à liderança da competição, mas sem pressa: ?Temos condições para isso, pois o time está bem e estamos tranqüilos?. Mesmo vivendo uma boa fase, os jogadores sabem que o jogo será difícil, pois o Flamengo está na zona de rebaixamento e quer sair da parte de baixo da tabela: ?Exatamente por isso é que o adversário vai jogar pressionado pela sua torcida. Temos que ter muito cuidado?, alertou o meia Tinga.