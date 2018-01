Embalado, Ituano quer parar Santo André Embalado com duas goleadas consecutivas - 4 a 0 no Gama e na Portuguesa -, o Ituano tem a prova final de sua ascensão no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, quando enfrenta o líder Santo André, pela abertura da nona rodada. A partida está marcada para o Estádio Novelli Junior, em Itu (SP), às 16 horas. A partida marca ainda o encontro dos dois melhores ataques da competição, com 18 gols cada. "É uma prova de fogo para esse pessoal. Mas apesar da dificuldade, jogamos em casa e vamos em busca da vitória", garantiu o técnico Válter Ferreira. Com as duas vitórias consecutivas, o Ituano já assumiu a terceira colocação na tabela, com 14 pontos, mesmo número da Portuguesa. O Santo André, com a vitória sobre o Gama, chegou a 18 pontos e se manteve como único "invencível" na competição. Os comandados de Válter Ferreira continuam sem problemas médicos e também não tiveram problemas disciplinares, o que colabora com a política do treinador de manutenção de uma base sólida aos longo dos jogos. Com isso, a única mudança será a volta do zagueiro Erivélton, que estava suspenso, no lugar de Jeci. O problema do técnico Sérgio Soares está na defesa, onde Max Sandro recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso fica de fora, sendo substituído por Ronaldo. No meio-campo, Denni está fora. O jogador foi para Portugal acertar sua transferência para um clube do país e quem entra é Marquinhos Bolacha. Ramalho, que cumpriu suspensão, também está de volta. Com isso, que vai para a reserva é Rodrigo Sá.