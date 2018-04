Embalado no Campeonato Carioca, Fluminense duela contra algoz da primeira fase

Antes do início da rodada, o clube tricolor ostentava a liderança, com 11 pontos. Manter a primeira posição é um dos objetivos do técnico Levir Culpi para poder atuar por dois resultados iguais na próxima fase. Para seguir na ponta da competição, precisa bater o Volta Redonda, que tem sete pontos, e depois o Vasco, na última rodada.

Apesar dos bons números, o grupo acredita que terá problemas. Além de ter um clássico decisivo, o time joga contra o time do interior que mais lhe deu problemas na primeira fase. Com Eduardo Baptista no comando técnico e estreia do zagueiro Henrique, que foi expulso, o Fluminense foi facilmente derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 1.

O zagueiro segue na equipe e conseguiu recuperar o bom futebol, assim como a equipe, que deu uma modificada com as entradas de Pierre, Jonathan e, principalmente, Gerson. Desde que assumiu o time, Levir Culpi tem priorizado uma formação, com maior liberdade para os jogadores de frente.

No treinamento da última sexta-feira, Gustavo Scarpa, Wellington Silva e Fred foram poupados, mas estão confirmados. O goleiro Diego Cavalieri reclamou de dores na perna direita, porém não deve ser problema para o jogo.

Em busca da classificação e de surpreender novamente um grande, o Volta Redonda aposta no atacante Niltinho, que fez ótima partida contra o Flamengo e marcou um gol em cima do Vasco. Sem desfalques, o técnico Felipe Surian tem força máxima.