Embalado, Palmeiras joga pela vaga O Palmeiras enfrenta o Etti Jundiaí neste sábado, às 16 horas, em Jundiaí, embalado pela surpreendente goleada sobre o São Paulo, por 4 a 2, quando tomou do adversário a liderança do Torneio Rio-São Paulo. Agora o grupo comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo quer manter a posição e conseguir garantir a classificação para a próxima fase sobre um time perigoso, que joga em casa, e não perdeu para nenhum dos grandes clubes paulistas. Satisfeito com o desempenho do time, Luxemburgo pretende manter a formação. A única dúvida é a presença do zagueiro César, com torcicolo. Em seu lugar entra Tiago Mathias. Cautela - O treinador tem adotado um discurso cauteloso sobre o adversário. ?Eles vão jogar a partida da vida deles. Se nos vencerem vão para a zona de classificação do Rio-São Paulo?, ressaltou. Para o técnico, o time garante uma vaga na próxima fase da competição se somar mais dois pontos e, por isso, é hora de esquecer o São Paulo e pensar no Etti.