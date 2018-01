Embalado, Paulista recebe o América-RN Embalado pela expressiva goleada de 7 a 1 sobre o Londrina, no sábado passado, o Paulista volta a campo, nesta sexta-feira, às 20h30, para enfrentar o América-RN, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo será realizado no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O técnico Zetti espera usar a motivação do grupo para subir na tabela e ficar próximo da classificação. O time jundiaiense é décimo colocado, com 26 pontos. O time potiguar, 13º com 25, também briga por um lugar entre os oito primeiros colocados que disputarão a segunda fase e o sonho de chegar à Série A em 2004. Para esse jogo, o Paulista entrará com o mesmo time que goleou o Londrina. O volante Ivan Rocha e o meia Cairo, que estão no departamento médico, e que não vinham atuando, continuam de fora. "Esse será nosso jogo-chave, pois com uma vitória não tenha dúvida que garantiremos a classificação", disse Zetti. No América-RN, o técnico Wagner Oliveira terá dois desfalques: os meias Geraldo e Rodrigo Tabata cumprem suspensão pelo terceiro amarelo. No lugar de Geraldo, Éwerton será opção. A dúvida está na outra vaga, onde o volante Joassis e o experiente zagueiro Gito estão na disputa. Se escolher o segundo, o time sairá do 4-4-2 para o 3-5-2. Santa Cruz X CRB-AL - Também nesta sexta-feira, às 20h30, o Santa Cruz recebe o CRB-AL, no Estádio do Arruda, em Recife. O jogo será um duelo de seis pontos, porque os dois times estão próximos na tabela de classificação e brigam pela classificação. O time de Pernambuco é o 11º colocado, com 25 pontos, enquanto a equipe de Alagoas tem 26, na oitava posição.