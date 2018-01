Embalado, Paulista tem teste na Vila Motivado com a boa vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1, o Paulista quer voltar a surpreender os favoritos e por isso vai partir para cima do Santos, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo 2 do Campeonato Paulista. Sem problemas de contusão ou expulsão, o técnico Edson Valandro vai repetir a mesma formação que venceu o São Paulo na estréia. Um dos grandes destaques dessa vitória, o atacante Camanducaia, vice-campeão Brasileiro pelo Santos em 95, ainda sente dores no tornozelo, mas afirma que estará em campo contra seu ex-clube. Valandro sabe muito bem da importância de um bom resultado contra outro favorito do grupo. "Sabemos da qualidade do Santos, mas uma vitória contra um dos mais fortes do grupo vai nos deixar muito bem na classificação", diz o esperançoso Édson, lembrando que o terceiro jogo será em casa contra o Santo André, domingo.