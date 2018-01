Embalado, Real Madrid pega o Valladolid O Real Madrid embalou e quem pode sofrer as conseqüências é o Valladolid, rival deste domingo, na 22ª rodada da temporada de 2003-04. O atual campeão espanhol embalou, ao assumir a liderança na semana passada e ao se classificar para as semifinais da Copa do Rei, na quarta-feira, com vitória de 2 a 1 sobre o Valencia, no campo do adversário. Além disso, Raúl, Figo, Zidane, Ronaldo aproveitam as competições domésticas para se prepararem para os duelos com o Bayern de Munique, em fevereiro, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O técnico Carlos Queiroz não está disposto a dar folga para ninguém. Para tanto, confirmou a presença de seus astros para enfrentar o 10º colocado da Liga. A dúvida fica por conta de Roberto Carlos e Pavón, que se recuperam de contusão. Zidane, que entrou no segundo tempo do jogo com o Valencia, começa como titular. A única baixa certa, por enquanto, é a de Raúl Bravo, suspenso. O Barcelona vive situação inversa à do arquiinimigo. A luta pelo título praticamente acabou na metade do primeiro turno - até agora somou 31 pontos, 15 a menos do que o Real Madrid. Para complicar, na quinta-feira não passou de empate (1 a 1) com o Zaragoza e foi eliminado da Copa do Rei. O técnico Frank Rijkaard recebeu garantia da diretoria de que não será demitido, mas neste domingo saberá a reação da torcida, ao receber o Albacete (22). O Deportivo faz jogo determinante com o Sevilla, no Estádio Riazór. A equipe de La Coruña está com 40 pontos e precisa vencer, para continuar na perseguição a Valencia e Real Madrid. O Sevilla (25) está empolgado com a vaga para a semifinal da Copa do Rei, mas cedeu o ídolo Reyes para o Arsenal. Jogo complicado está marcado para Múrcia, onde a equipe local - lanterna com 13 pontos - recebe o Zaragoza, antepenúltimo com 20, mas na briga pelo título da Copa do Rei. Outros jogos: Villarreal (33) x Espanyol (penúltimo, com 14), Mallorca (27) x Athletic Bilbao (30), Real Sociedad (27) x Racing Santander (29).