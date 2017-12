Embalado, Santo André enfrenta Mogi Mirim Embalado pelo excelente resultado na Copa do Brasil quarta-feira, quando goleou o Novo Horizonte, por 5 a 0, em Goiás, o Santo André enfrenta o Mogi Mirim neste sábado, às 16 horas, no Estádio Wilson de Barros, em Mogi. Somente a vitória interessa ao time do ABC, que briga por uma das vagas do Grupo 2 do Campeonato Paulista. O Santo André ocupa a quinta colocação, com sete pontos, enquanto o Mogi, nono colocado com quatro pontos, está praticamente sem chances de classificação. Apesar da semana de trabalho, o técnico Val de Mello continua com dúvidas para definir o time. Na lateral-direita a dúvida é tática. O veterano Vítor, ex-São Paulo, ainda não está na forma física ideal, mas pode estrear no lugar de Bruno Marques. Como o atacante Marcinho é desfalque, Douglas pode aparecer ao lado de Gílson Batata. Mas o problema é que Douglas sentiu uma contusão no tornozelo esquerdo. Na vaga do zagueiro Gian, que está machucado, entra Carlos Alberto, ex-Ponte Preta. A atuação no interior goiano foi muito elogiada pelo técnico Luiz Carlos Ferreira, que deixou claro que não pretende fazer mudanças no time. "É impossível pensar em mudar um time que joga bem e ganha por goleada." O esquema 3-4-3 deve ser mantido, com o meia Fumagalli fazendo a função de ligação entre meio e ataque, mas também encostando nos atacantes Makanaki e Jean Carlos. Os recém-chegados Vander (ex-Ponte Preta) e Edmilson (ex-Palmeiras) devem ser opção no banco.