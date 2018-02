Embalado, Santos busca quarta vitória diante do Bragantino Motivado com a boa campanha nas três primeira partidas do Campeonato Paulista, o Santos pega o Bragantino, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. Os 100% de aproveitamento no Estadual deixaram o treinador Vanderlei Luxemburgo empolgado. "Contratamos jogadores versáteis e agora podemos mudar a maneira do time jogar dentro de uma partida, mesmo sem fazer substituições", comemora o técnico, que não teve medo em desmontar a defesa, setor de maior credibilidade no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foram embora Manzur, Ronaldo Guiaro e Luiz Alberto e chegaram o veterano Antônio Carlos, Adailton, e Pedro. "São jogadores que se encaixam na nossa filosofia de jogo", afirmou Luxemburgo, que também trouxe mais dois volantes - Rodrigo Souto e Vinicius (este se recupera de uma cirurgia). "Com a entrada de Rodrigo Souto, pude escalar o time como eu gosto, no 4-4-2, formando um losango, permitindo que um meia atue perto dos atacantes." O resultado das poucas mudanças foi surpreendente, a ponto de a torcida ter se identificado com o novo time, ao contrário do que acontecia no ano passado. "Gostei do que vi até aqui. Não dependemos mais apenas dos atacantes. Temos vários jogadores que gostam de fazer gols", afirmou. Embora não tenha admitido, Luxemburgo pretendia, a princípio, fazer do Campeonato Paulista laboratório para a Copa Libertadores da América. Porém diante dos bons resultados, o clima é de total confiança na conquista do bicampeonato. Os três primeiros jogos foram o bastante para o técnico se convencer que a equipe pode repetir a campanha do Paulistão do ano passado, com 100% de aproveitamento na Vila Belmiro. Para o confronto, Luxemburgo deverá manter o mesmo time que venceu o Sertãozinho. A idéia é manter o time entrosado para o confronto com o boliviano Blooming, na próxima quarta-feira, fora de casa, pela fase classificatória da Libertadores da América. Já no Bragantino o treinador Marcelo Veiga resolveu imitar Luxemburgo e escondeu a escalação do time para enfrentar o Santos. Além disso, o comandante da equipe do interior jogou o favoritismo para o lado do rival. ?O Santos é um time grande e tem a obrigação de vencer, mas estamos preparados para apresentar um futebol competitivo?, disse Veiga. Apesar do mistério, o técnico deverá manter a escalação que venceu o Juventus no último fim de semana. Ficha técnica: Bragantino x Santos Bragantino - Felipe; Cris, Zelão e Luis Henrique; Júlio César, Mário, Somália, Moradei e Nilton; Alex Afonso e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Santos - Fábio Costa; Pedro, Adailton, Antônio Carlos e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Zé Roberto e Cléber Santana; Jonas e Fabiano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Árbitro - Philippe Lombard. Local - Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista (SP). Horário - 20h30.