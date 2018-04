Embalado, Santos tenta se aproximar da ponta da tabela contra o Avaí 

Há oito partidas sem perder no Campeonato Brasileiro e embalado pela emocionante vitória sobre o Flamengo na última quarta-feira, o Santos encara o Avaí neste domingo às 19 horas, na Ressacada, pela 19.ª rodada da competição. Animado pela boa sequência, o time de Levir Culpi busca a vitória, mesmo fora de casa, para se aproximar da ponta da tabela.

Com o 3 a 2 sobre o Flamengo, em uma virada arrancada nos últimos minutos no Pacaembu, o Santos subiu para 34 pontos, na terceira posição. São apenas dois pontos a menos do que o vice-líder Grêmio, mas dez de diferença para o Corinthians, disparado na ponta da competição. Por isso, a vitória é obrigatória contra o time catarinense.

Além do bom retrospecto recente, o Santos terá a seu favor o mau momento do Avaí. Apenas 18.º colocado e dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos, os catarinenses vêm abalados pela goleada sofrida diante do Atlético-PR na última quinta-feira, por 5 a 0.

O confronto deste domingo ainda marcará um jogo de opostos. Se o Avaí é dono do pior ataque do Brasileirão, com apenas 10 gols marcados em 18 partidas, o Santos tem a segunda melhor defesa da competição, com somente 13 gols sofridos - o Corinthians lidera o quesito, com oito gols sofridos.

Não bastasse o favoritismo nos números, o Santos contará com seu centroavante Ricardo Oliveira embalado, após voltar a marcar, justamente diante do Flamengo, em sua segunda partida seguida como titular. Aos 37 anos, o jogador completará neste domingo nada menos do que 600 jogos com a camisa do clube.

Outra boa notícia está na defesa. Recuperado de um problema no menisco do joelho esquerdo, o lateral Zeca atuou por 45 minutos diante do Flamengo e se colocou à disposição para voltar à titularidade no Santos. Caso seja a opção do técnico Levir Culpi, ele voltará na vaga de Jean Mota, que vinha atuando improvisado no setor. David Braz, expulso na quarta-feira, além de Yuri e Lucas Lima, também suspensos, são os desfalques.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ X SANTOS

AVAÍ: Friedrich; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e Capa; Judson, Wellington Simião e Pedro Castro; Júnior Dutra, Juan e Joel

TÉCNICO: Claudinei Oliveira

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Fabián Noguera (Gustavo Henrique) e Zeca; Renato, Yuri e Rafael Longuine (Jean Mota); Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. TÉCNICO: Levir Culpi.

ÁRBITRO: Pablo do Santos Alves (PB)

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis

HORÁRIO: 19h

TRANSMISSÃO: Pay-per-view