Embalado, Schalke sonha com o topo O terceiro colocado do Campeonato Alemão, Schalke 04, enfrenta neste domingo o Armínia Bielefeld, no Arena AufSchalke, tentando chegar ao topo da Bundesliga. O Schalke, dos brasileiros Aílton e Lincoln, vem motivado depois de cinco gols nos últimos dois jogos. Na quinta-feira, derrotou por 2 a 0 o Ferencvaros, da Hungria, na Copa da Uefa, depois de vencer pelo Alemão o Bayer Leverkusen por 3 a 0. O Stuttgart, em quarto lugar, sai de casa e fecha a rodada contra o Hannover 96.