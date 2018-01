Embalado, União enfrenta o Santos O União São João enfrenta o Santos, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1, em alto astral. Após a goleada por 7 a 2 sobre a Portuguesa Santista, o time de Araras aproveitará a partida para estrear um novo uniforme. A terceira camisa do União São João terá as cores amarela e vermelha, as mesmas da Arara, mascote do clube presente no escudo. O design é guardado a sete chaves pela diretoria, que, inclusive, pretende evitar qualquer polêmica com a nova camisa. "Não estamos fugindo da nossa tradição. O verde e branco permanecem. Este terceiro uniforme, que será oficial, é mais uma opção para o time. Como primeiro clube empresa do país, temos que manter a tradição", diz Pedro Morgado, diretor de marketing. Fabricado pela empresa alemã Uhlsport, o novo uniforme do União São João só será mostrado ao jogadores, inclusive, no vestiário, momentos antes da partida. A camisa já estampará o patrocínio da empresa italiana Polti e será usada somente em ocasiões especiais. Quanto ao time, o técnico Cláudio Garcia só não sabe se poderá contar com o meio-campista Fábio Lima, contundido. Ele está com uma contratura muscular e fará um teste antes do jogo. Se não puder atuar, o experiente João Santos assume a posição, após cumprir dois jogos de suspensão. Com seis pontos ganhos, a equipe de Araras ocupa a décima colocação na classificação geral.