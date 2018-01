Embalado, Vitória recebe Internacional A direção do Vitória espera a casa cheia para a partida do time contra o Internacional pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16 horas, no Barradão. O momento não poderia ser melhor depois da goleada histórica de quarta feira diante do Palmeiras em São Paulo, por 7 a 2. Uma carga de 40 mil ingressos foi colocada à venda desde sexta-feira pelo clube. O técnico Joel Santana deve repetir a mesma equipe que vem jogando, embora não esconda a preocupação com o volante Ramalho, que tomou oito pontos na panturrilha esquerda, e o goleador Nadson sente dores na coxa direita. O zagueiro Adaílton retornou de São Paulo com um corte no nariz, mas está confirmado. Portanto, Joel provavelmente manterá o esquema do Vitória com três zagueiros que não diminui o poder ofensivo da equipe.