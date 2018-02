Embalados, Flu e Botafogo se enfrentam no Maracanã Fluminense e Botafogo disputam neste domingo, às 18h10, o clássico da rodada do Campeonato Carioca embalados pelos últimos resultados. As duas equipes estrearam com vitória na Taça Rio e, no meio de semana, venceram fora de casa pela Copa do Brasil. A expectativa é de um grande público no Maracanã. Quem vencer, dará um passo importante para se classificar à fase semifinal da Taça Rio, que corresponde ao segundo turno do campeonato. No Fluminense, Joel Santana vai poder contar com o meia Carlos Alberto, recuperado de contusão. ?Com ele, o time ganha em habilidade, em rapidez no toque, e tem mais chances de chegar com perigo ao gol. Ele atua com bastante inteligência?, disse o treinador. No lado do Botafogo, Dodô deve ser a novidade. Ele vem sentindo dores no pé direito há várias semanas e desfalcou o time nas duas últimas partidas. Mas treinou normalmente na sexta-feira e garantiu que vai estar em campo. Seu substituto, André Lima, acabou se sobressaindo e ganhou a confiança do técnico Cuca. ?É bom ter mais de uma opção de qualidade?, declarou. Flamengo escala um time reserva O Flamengo vai levar a campo, neste domingo, contra o Volta Redonda, uma equipe reserva, mas que conta com jogadores bem cotados entre os rubro-negros. Um deles é o meia-atacante Léo Lima, que treinou muito bem durante a semana e está animado para sua estréia no clube. O jogo está programado para às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira. O único titular escolhido pelo técnico Ney Franco é o goleiro Bruno. FLUMINENSE X BOTAFOGO Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos, Thiago Silva, Luís Alberto e Ivan; Fabinho, Cícero, Arouca e Carlos Alberto; Soares e Alex Dias. Técnico: Joel Santana. Botafogo - Júlio César; Joilson, Juninho, Alex e Luciano Almeida (Leandro Guerreiro); Túlio, Diguinho, Zé Roberto e Lúcio Flávio; Jorge Henrique (Dodô) e André Lima. Técnico: Cuca. Árbitro - William de Souza Nery. Horário - 18h10. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). VOLTA REDONDA X FLAMENGO Volta Redonda - Lázaro; Thiago Boiadeiro, Aílson, Alemão e Hamilton; Léo, Fábio Duarte, Adriano Felício e Amaral; Robert e Orlando. Técnico: Dário Lourenço. Flamengo - Bruno; Luizinho, Helder, Rodrigo Arroz e André; Jaílton, Leandro Salino, Léo Medeiros e Léo Lima; Leonardo e Bruno Mezenga. Técnico: Ney Franco. Árbitro - Sérgio Oliveira. Horário - 16 horas. Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).