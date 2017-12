Embola disputa por título na Argentina A quatro rodadas do encerramento, está aberta a briga pelo título do Torneio Abertura, primeira parte da temporada 2004-05 na Argentina. Três dos concorrentes mais fortes empataram e quem se beneficiou foi o Newell?s Old Boys, único a vencer (2 a 1 no San Lorenzo) e novo líder, com 29 pontos. O Estudiantes caiu para 2.º, com 28, ao ficar no 0 a 0 com o Boca Juniors. O Velez é o 3.º , com 27 (1 a 1 com o Argentinos) e o River é o 4.º, com 26 (0 x 0 com o Gimnasia La Plata).