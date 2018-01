Embratel pode patrocinar Série B O presidente da Futebol Brasil Associados (FBA), Peter Silva, informou nesta quinta-feira que existe a possibilidade de acertar mais dois novos patrocinadores para a Série B do Campeonato Brasileiro. A Agência Estado apurou que uma das interessadas é a empresa de comunicação Embratel. Com as novas receitas, a expectativa é a de que a competição arrecade cerca de R$ 20 milhões, a ser divididos entre os clubes. Até o momento, os clubes da Série B negociaram um contrato de R$ 6 milhões referentes a direitos de televisão. Desse montante, receberam R$ 3 milhões, já rateados entre as equipes. "Palmeiras e Botafogo vão ganhar um percentual a mais, que sairá do pay-per-view", disse Silva, sem revelar valores e explicando que sábado a TV aberta transmitirá o confronto entre Palmeiras e Santa Cruz, às 21h40. Além da TV, na próxima semana, representantes dos clubes da Segunda Divisão do Brasileiro estarão em Brasília para celebrar um contrato de patrocínio com a BR Distribuidora. A estatal vai custear as passagens para cada equipe que necessite viajar até o final da competição. Serão distribuídos aos times, por viagem, 25 bilhetes. O acordo vai representar uma economia de R$ 7 milhões. A BR Distribuidora aceitou o apoiar os clubes, porque deduzirá o valor das passagens da dívida da Varig, conforme antecipou a Agência Estado. A empresa de aviação, em janeiro, devia cerca de R$ 140 milhões à estatal. Por fim, a FBA espera fechar duas cotas de patrocínio, no valor de R$ 2 milhões cada, uma com a Embratel, e a outra com uma empresa ainda a ser escolhida. Com isso, as negociações para viabilização da Série B estão encerradas. Despesas - Superados os problemas, o presidente da FBA desabafou nesta quinta-feira: "cheguei a temer perder o meu cargo, por causa dos impasses nas reuniões de viabilização da segunda divisão". Somam-se aos patrocínios, mais R$ 3 milhões, totalizando R$ 20 milhões, referentes ao custeio das despesas com arbitragem e exames antidoping, a cargo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).