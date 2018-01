Embriagado, atacante do Chelsea é preso Empolgado com o gol marcado e que deu a vitória ao Chelsea contra o Everton no sábado pelo Campeonato Inglês, o atacante inslandês Eidur Gudjohnsen foi autuado na noite de domingo por dirigir embriagado a sua BMW. O jogador chamou atenção da polícia pela maneira estranha de conduzir o veículo e ao ser submetido a um teste de bafômetro foi imediatamente levado a uma delegacia ao sul da capital Londres, em Surrey. Após pagamento de fiança, foi posto em liberdade, mas terá de se apresentar à Justiça no próximo mês.