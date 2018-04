Emelec avança e põe o Equador nas quartas de final da Libertadores

Após vencer no Equador por 2 a 0, o Emelec foi pressionado pelo Atlético Nacional mas acabou avançando graças, principalmente, ao goleiro Esteban Dreer, que fez belas defesas na parte final do segundo tempo, disputado pelo time equatoriano com dez jogadores, pois Pedro Quiñónez foi expulso ainda na etapa inicial, após uma entrada dura.

Com um jogador a mais, o Atlético Nacional marcou o seu gol aos 15 minutos do segundo tempo, quando Alexis Henríquez, de cabeça, completou um cruzamento de Jonathan Copete. Mas o time colombiano não conseguiu marcar o segundo gol, frustrando os cerca de 25 mil espectadores que foram ao Estádio Atanasio Girardot.

Nas quartas de final, o Emelec será o mandante no jogo de ida, enquanto o duelo de volta acontecerá na casa do Tigres, time do atacante brasileiro Rafael Sobis. A Conmebol ainda definirá as datas dos confrontos.