Emelec e América de Cali ganham Jogando em casa, Emelec e América de Cali venceram seus jogos e começaram bem as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Em Cali, os colombianos do América derrotaram o Nacional (Uruguai) por 2 a 0. Já em Guayaquil, no Equador, o Emelec surpreendeu os argentinos do River Plate e também ganhou por 2 a 0. As partidas de volta acontecem no dia 17.