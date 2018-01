Emelec é bicampeão equatoriano O Emelec sagrou-se neste domingo bicampeão do Campeonato Equatoriano ao derrotar o Aucas por 2 a 1. O título da competição classifica a equipe à Copa Libertadores da América 2003. O Barcelona de Guayaquil e o Nacional, vice-campeão e terceiro colocado respectivamente, também garantiram vaga no torneio sul-americano. Na Copa Libertadores, o atual campeão está no Grupo 1 ao lado de River Plate, Libertad e Deportivo Cali, enquanto o Barcelona caiu no Grupo 7 com Boca Juniors, Colo Colo e o segundo colocado da Colômbia. Já o Nacional caiu no Grupo 3, com o 12 de Outubro, o América de Cali e o atual campeão brasileiro, Santos.