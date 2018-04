Emelec terá de jogar duas partidas no mesmo dia O Emelec, adversário do Botafogo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, terá de entrar em campo duas vezes na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro. Além do jogo de volta contra o Botafogo pelo torneio continental, os equatorianos agora terão um compromisso pela décima rodada da segunda fase do Campeonato Equatoriano marcado para o mesmo dia.