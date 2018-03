Emelec vence Cristal e se classifica O Emelec deu um importante passo na Libertadores da América ao derrotar o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 1, na terça-feira à noite. A vitória classificou o time equatoriano para a segunda fase ao lado do Cruzeiro, líder do grupo 4. Wellington Sánchez aos 3 minutos e Carlos Alberto Juárez, aos 5 e aos 41 do segundo tempo, marcaram para o Emelec enquanto Piero Alba descontou, aos 9 minutos, para o Sporting Cristal.