Emelec vence Nacional e ajuda Inter na Copa Libertadores O Emelec, do Equador, derrotou na noite desta quinta-feira o Nacional, do Uruguai, por 1 a 0, com gol do defensor Carlos Quiñonez, marcado aos 43 minutos do segundo tempo, em partida válida pelo Grupo 4 da Copa Libertadores. Foi a primeira vitória da equipe equatoriana, que ajudou o atual campeão Internacional, uma vez que o time uruguaio está em segundo lugar na chave, com quatro pontos - os gaúchos têm apenas três. O líder é o Vélez Sarsfield, com sete. Na próxima rodada da chave, o Internacional enfrentará o Vélez, no Beira-Rio, na próxima quarta. Já o Emelec viajará ao Uruguai para pegar novamente o Nacional, só que no dia 03 de abril.