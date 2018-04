Emelec vence Zamora e avança na Sul-Americana O Emelec, do Equador, se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao superar uma desvantagem numérica e no placar para vencer o Zamora, da Venezuela, por 2 a 1, em Guayaquil. O time equatoriano havia saído em vantagem no primeiro confronto com um triunfo por 1 a 0.