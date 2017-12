Emerson admite proposta para deixar Roma Em baixa na seleção, mas em alta na Europa. É esta a situação do volante Emerson, que admitiu publicamente neste domingo que grandes clubes continente querem tirá-lo da Roma. ?Há vários times interessados em mim, como Barcelona, Chelsea e Inter. É bom saber disso, mas por enquanto só penso em ganhar o campeonato pela Roma?, revelou o brasileiro. Seu contrato terminará em junho de 2005, mas é bem provável que ele deixe o clube na metade do ano que vem. A Roma está em situação financeira muito delicada e precisará fazer dinheiro no final da temporada. Como será a última chance de ganhar com Emerson ? o passe está avaliado em US$ 6 milhões ?, o clube não deverá fazer esforço para mantê-lo. Se segurá-lo até o final do contrato, não receberá nada se ele mudar de time.