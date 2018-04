Emerson assina contrato e pede para viajar com Santos

O volante Emerson tirou a segunda via dos documentos perdidos, assinou contrato até o fim do ano nesta quinta-feira e pediu para viajar com a delegação do Santos para Goiânia. No entanto, a sua estreia contra o Goiás, no domingo, vai depender do seu registro na CBF e do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Nesta quinta, o jogador participou do seu terceiro coletivo e disse que já conseguiu perder mais de sete quilos desde a sua chegada, há 20 dias. "Cheguei com 97 quilos e pouco e hoje cedo, quando me pesei, até me surpreendi porque estou com 90,3 quilos. Fiz uma dieta rigorosa, fiquei fraco, peguei uma gripe forte e mesmo assim não quis parar de trabalhar", afirmou o principal reforço santista para o restante do Brasileirão.

Sobre o fato de ter sido visto numa noitada na madrugada de quinta-feira passada, Emerson disse que houve exagero na divulgação, porém reconheceu que por ele ser personagem pública é normal que a repercussão seja maior. "Mas não estou aqui para explicar. Prefiro por uma pedra em cima disso", afirmou, negando-se a dizer a que horas deixou a casa noturna.

LIBERADO

O lateral-esquerdo Léo foi liberado pelo departamento médico nesta quinta e correu em volta do campo do CT Rei Pelé. Porém, como não participou do coletivo dos reservas, não deve voltar contra o Goiás, domingo.