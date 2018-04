Emerson assina rescisão e se despede do Flamengo O atacante Emerson rescindiu contrato com o Flamengo nesta sexta-feira e se despediu dos companheiros de time. Emocionado, o jogador disse que passou os melhores momentos da carreira no clube carioca e prometeu voltar "daqui a 19 meses" para encerrar a carreira na equipe.