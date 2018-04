Émerson cobra dívida da Portuguesa O zagueiro Émerson, que não renovou seu empréstimo com o São Paulo, apresenta-se nesta quarta-feira em Jarinu para iniciar os treinos com a Portuguesa, mas não está ainda confirmado se estreará pela Lusa no Torneio Rio-São Paulo contra o São Caetano, dia 20. O jogador disse que tem dinheiro para receber do clube do Canindé e que não entrará em campo enquanto não resolver sua situação. Émerson explica: "Nunca tive má vontade na Portuguesa. Sempre ouvi do ex-presidente Amílcar Casado que o caixa estava baixo e fiquei quieto. Agora quero receber o que me devem." Visivelmente triste por não ter acertado seu reempréstimo para o São Paulo, Émerson alegou que pretende pelo menos manter a forma no Canindé na esperança de que ainda ocorra o acerto com o clube do Morumbi. "No São Paulo estava bem, fui até convocado para a seleção brasileira. A Portuguesa está montando o time agora e temo que demore para ficar entrosado."