Emerson completa 200 jogos pela Lusa O clássico contra o São Paulo, domingo, no Canindé, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista, terá um sabor especial para o zagueiro e capitão Emerson, da Portuguesa. Se a Lusa não tem mais chances de classificação para as semifinais da competição - está na 11ª colocação, com 18 pontos -, para o jogador a partida será histórica. Ele estará vestindo a camisa do clube pela 200ª vez. Aos 26 anos, Emerson é o único remanescente da campanha do Brasileiro de 1996, em que a Lusa foi vice-campeã, perdendo o título para o Grêmio. O jogador chegou ao Canindé ainda menino, vindo do XV de Jaú, para as categorias de base do clube, e tornou-se o maior ídolo da atual equipe. Emerson costuma travar grandes duelos com o atacante França, do Tricolor, e tem sorte contra o adversário. Já marcou três gols nos confrontos entre os dois times, todos de cabeça. Em sua carreira, foram 23 gols. Domingo, pode surpreender novamente, já que as jogadas pelo alto têm sido o ponto fraco da defesa do São Paulo. O clássico entre os clubes, o 20º que será disputado no Canindé, pode ter um gosto de revanche. No ano passado, a Portuguesa, dirigida por Nelsinho Baptista, hoje na Ponte Preta, fazia uma boa campanha e chegaria às semifinais da competição com uma vitória diante do São Paulo. No entanto, com França inspirado? - marcou três gols -, o São Paulo venceu por 4 a 2 e praticamente eliminou a Lusa da competição. A equipe do Canindé, então, passou a ter a obrigação de vencer o Santos na Vila Belmiro, mas foi derrotada por 3 a 0. Assim, uma vitória da Portuguesa no domingo seria o troco, já que deixaria o São Paulo fora da próxima fase. O técnico Candinho, que vai aguardar a recuperação de alguns atletas até momentos antes do jogo, recebeu uma má notícia hoje. O zagueiro Tinho, com tendinite no joelho direito, e o atacante Edson Pelé, com uma contusão no joelho direito, foram vetados pelos médicos.