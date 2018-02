Emerson desabafa e pensa em voltar ao futebol italiano Em má fase no Real Madrid, o brasileiro Emerson já cogita voltar ao futebol italiano, onde fez sucesso defendendo a Roma e a Juventus. Em entrevista ao jornal As, o volante revelou sua insatisfação com a reserva no clube espanhol e a perseguição da torcida. "O público no [Estádio Santiago] Bernabéu não me perdoa por nada. Ao primeiro passe que dou, se voltam contra mim", disse Emerson, que também vem sendo criticado por parte da imprensa espanhola. "Cheguei ao Real Madrid com a etiqueta de ser uma das contratações do [técnico Fábio] Capello. Isso possivelmente criou mal-estar em alguém. Sobretudo agora que o técnico caiu em desgraça e não o querem mais." O volante, que foi contratado da Juventus em agosto de 2006, tem contrato por mais duas temporadas, mas já pensa em não cumprir o compromisso na íntegra. "Esta situação não pode durar muito. Agüento até o final da temporada e depois devo refletir." Emerson não esconde que, caso não recupere a posição de titular, sonha em voltar para a Itália. "É minha segunda casa, depois do Brasil. Minha filha Carolina vive em Roma. Ali tenho amigos que me esperam. Fora isso, há muitas coisas que me unem a esse país, cuja mentalidade e hábitos eu conheço. Repito, o orgulho me pede que fique na Espanha, mas a razão me leva a refletir. No futebol, existe um ditado: ´Não se sabe nunca o que vai acontecer´". Emerson foi titular absoluto da Roma de 2000 a 2004, e da Juventus, de 2004 a 2006. No Real Madrid, disputou cinco dos sete jogos do time na Liga dos Campeões e 20 das 24 partidas pelo Campeonato Espanhol.