Émerson desfalca Guarani contra São Paulo O Guarani ganhou mais um desfalque para o jogo contra o São Paulo, domingo, em Campinas. É o volante Émerson, que foi punido com dois jogos, nesta terça-feira à tarde, pelo STJD - Superior Tribunal de Justiça Desportiva - devido à sua expulsão na derrota por 2 a 1 diante do Santos. O técnico Pepe já avisou que Leandro Guerreiro ocupará a vaga no meio-de-campo. Leandro já atuou desta forma no dérbi, quando o Guarani venceu a Ponte Preta, por 2 a 0, justamente quando Émerson cumpriu suspensão automática. Outra novidade deve ser o aparecimento de Gilson na lateral-esquerda no lugar de Alex, expulso na goleada por 5 a 2 para o Fluminense. Na realidade, na semana passada, Gilson treinou como titular, mas foi vetado antes do coletivo final porque estaria sendo negociado para o futebol do exterior. Pressionado pela diretoria, ele preferiu permanecer no clube até dezembro, quando acaba seu contrato. Na defesa, Nenê está confirmado no lugar de Paulão, que foi expulso e vai cumprir suspensão automática. O gerente de Futebol, Neto Ferreira, confirmou as punições para Alex e Lúcio expulsos no Maracanã. Cada um será multado em torno de R$ 600 reais.