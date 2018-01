Émerson deve chegar sexta no Morumbi O zagueiro Emerson, contratado pelo São Paulo, deve ser apresentado oficialmente na sexta-feira, apesar de Wilson ainda não ter acertado as bases salariais com a Portuguesa. Em contrapartida, o volante Fabiano, até então, indispensável de Nelsinho, está transferindo-se para o Botafogo, do Rio. "Ele me pediu para mudar de ares. Por isso, mudei minha opinião", alegou o treinador.