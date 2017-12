Émerson deve voltar para a Lusa O zagueiro Émerson dificilmente continuará no São Paulo em 2002. Ele deverá voltar para a Portuguesa, que mantém o contrato do jogador. O clube do Morumbi quer a renovação do empréstimo do zagueiro, mas o recém-eleito presidente da Lusa, Joaquim Alves Heleno (assumirá o cargo dia 2 de janeiro), afirmou que Émerson só permanecerá no São Paulo se receber os US$ 5 milhões fixados pela sessão definitiva do zagueiro. O São Paulo deverá contratar por empréstimo o lateral-direito Rafael, do Guarani, que estava no Vasco. O motivo? Reginaldo Aráujo deverá voltar para o Coritiba. A diretoria do Tricolor não quer pagar R$ 1 milhão pelo jogador.