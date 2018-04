Emerson diz que motivação de Tite foi fundamental para conquista do título

SÃO PAULO - A conquista do título do Campeonato Paulista pelo Corinthians veio menos de uma semana após o time ser eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores, que causou enorme decepção no elenco e nos torcedores, principalmente por causa da polêmica arbitragem do paraguaio Carlos Amarilla na partida da última quarta-feira contra o Boca Juniors. Por isso, o atacante Emerson explicou que o técnico Tite foi fundamental para recuperar a moral do time visando a decisão do último domingo com o Santos.

"Não é menosprezar o Paulista, mas o bicampeonato da Libertadores era o nosso grande objetivo. Aí entra o Tite, com toda a sua experiência. Conseguiu convencer que a gente tinha que virar a página e buscar o título do Campeonato Paulista", disse Emerson, em entrevista à TV Bandeirantes.

O atacante explicou que o treinador até mudou um pouco o seu estilo para motivar o elenco corintiano antes da decisão com o Santos. "Ele não fala muito do torcedor, mas dessa vez falou bastante, ainda mais pelo que fizeram na quarta-feira. Nada mais justo que ter um fim de semana vitorioso e campeão", afirmou.

No Corinthians desde 2011, Emerson aproveitou para lembrar como foi bem recebido por Tite quando foi contratado. "Cheguei sob desconfiança por causa de algumas coisas que aconteceram no Fluminense e ele me recebeu de forma muito especial, me senti muito à vontade", comentou.

Para Emerson, o principal mérito de Tite é manter o grupo corintiano unido, mesmo com a presença de vários jogadores renomados no elenco. "É um grupo caro, e ele tem todos na mão", explicou.