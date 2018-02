Emerson diz que não quer jogar no Real O meio-campista brasileiro Emerson, da Roma, disse nesta quinta-feira que não gostaria de jogar no Real Madrid, como prevê um suposto acordo entre os clubes. O jogador considera ?estranho? que os dirigentes dos clubes tivessem fechado acerto sobre sua transferência. ?Porque não me consultaram?. Eu deveria ser o primeiro a ser consultado sobre isso?, afirmou o brasileiro. A imprensa européia diz que a diretoria do clube espanhol teria oferecido um contrato de cinco temporadas em que Emerson receberia U$ 4,8 milhões. A Juventus, no entanto, estaria disposta a desembolsar cerca de U$ 20 milhões para ficar com o volante - U$ 10 milhões em dinheiro e o restante com o passe do meia Enzo Maresca. Emerson prefere a Juventus. ?A Juve foi clara desde o início e conquistou minha confiança de imediato. Por isso, prefiro jogar lá?, disse Emerson, que, além disso, gostaria de voltar a trabalhar com o técnico Fábio Capello. Emerson, 28 anos, se transferiu do Grêmio para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, em 1997. Em 2001 se transferiu para a Roma, onde está até agora.