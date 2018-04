Emerson é a maior transação da Itália O meio-campo Emerson encabeça a lista dos jogadores mais bem negociados para a temporada 2004-2005 do Campeonato Italiano. Vindo da Roma para a Juventus por ? 26 milhões - 15 milhões em dinheiro e 11 milhões da teórica valorização do meia Brighi, que fez o caminho inverso -, o brasileiro de 28 anos está à frente do sueco Zlotan Ibrahimovic, que trocou o Ajax pelo clube de Turim, por ? 19 milhões. O terceiro lugar é do holandês Stam, que foi da Lazio para o Milan por ? 10, 5 milhões.