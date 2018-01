Emerson e Alex devem ser os titulares Depois de um treino coletivo de 55 minutos na manhã desta quinta-feira na Granja Comary, em Teresópolis, o técnico Carlos Alberto Parreira deu novas pistas sobre como pretende escalar a seleção brasileira para a partida de domingo, contra a Colômbia, na estréia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. O treinador não confirmou a equipe titular, mas começou o treino com Emerson e Alex no meio-de-campo, numa indicação de este será o time que inicia o jogo em Barranquilla. A equipre considerada titular começou a partida com Dida; Cafú, Lúcio, Roque Jr e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Emerson, Zé Roberto e Alex; Rivaldo e Ronaldo. Na metade do treino, Parreira trocou Alex por Kaká. O desempenho da equipe não mudou muito, mas o mais provável é que o cruzeirense seja o escolhido. O treinador também substituiu Emerson por Renato. O segundo apresentou um desempenho melhor, mas ainda ainda assim, deve permanecer entre os reservas. Parreira não quer se arriscar. Prefere contar com a experiência de Emerson. Os titulares venceram o coletivo por 2 a 1, com gols de Ronaldo e Zé Roberto. Luis Fabiano fez o único do gol time reserva. Ronaldo, aliás, treinou sem problemas. O jogador foi poupado do treino da tarde de ontem por causa de uma lombalgia, mas amanheceu melhor e treinou normalmente. O meia-atacante Ronaldinho Gaúcho se apresentou ao técnico na noite de quarta-feira e à tarde participa dos treinos com bola.