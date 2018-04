Emerson é apresentado no Atlético-MG e quer encarar o Corinthians

O Atlético-MG apresentou nesta sexta-feira oficialmente o lateral-direito Emerson, de 19 anos, contratado junto à Ponte Preta. O jogador já vinha treinando na Cidade do Galo desde a semana passada, e assinou contrato até o fim de 2022.

Na primeira entrevista coletiva como atleta do time mineiro, Emerson disse que está 100% fisicamente e que sua escalação depende apenas da vontade do técnico Thiago Larghi. O nome do lateral apareceu na quinta-feira no BID da CBF e, com isso, ele está legalmente liberado para entrar em campo. "Ainda não conversei com o Thiago para saber se serei relacionado. Mas estou em boas condições", afirmou.

Emerson vinha jogando como titular na Ponte Preta. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, que garantiu o título do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Agora, o jogador chega ao Atlético para disputar posição com Patric, que ainda não conseguiu se firmar no time.

"Agradeço pela aposta que estão fazendo em mim. Não vejo como peso, não encaro como uma pressão jogar no Atlético, mas como uma oportunidade que tenho na carreira", afirmou o atleta que também tem sido convocado nas categorias de base da seleção brasileira.

O jogador é nona contratação confirmada pelo Atlético-MG para esta temporada. Além de Emerson já haviam sido anunciados: o lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Iago Maidana, os volantes Matheus Galdezani e Arouca, o meia Tomás Andrade, além dos atacantes Erik, Róger Guedes e Ricardo Oliveira.

O Atlético vem de um triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro e neste domingo, às 16 horas, receberá o Corinthians, no estádio Independência, em Belo Horizonte.