Emerson é dúvida na Ponte Preta para duelo com Noroeste O zagueiro Emerson, que tinha sua volta confirmada no time da Ponte Preta para o duelo contra o Noroeste, neste domingo, em Bauru, pela disputa do título do interior, sentiu uma contusão no treino realizado nesta terça-feira e virou dúvida para o treinador Nelsinho Baptista. Se não puder jogar, Emerson, que cumpriu suspensão no jogo de ida, na derrota da Ponte por 2 a 1, em Campinas, dará lugar a Zacarias. Por coincidência, Emerson pode confirmar nos próximos dias sua transferência para o União Leiria, de Portugal, para disputar a próxima temporada européia, a partir de julho. A Ponte ainda está em ação pelo Paulista, mas Nelsinho já trabalha pensando na Série B do Brasileiro. Os reforços do time campineiro podem vir do próprio Noroeste, que está na Série C. Tratam-se dos atacantes Otacílio Neto e Leandrinho, além do lateral Edno. Também interessam Andrezinho, Júlio César e Everton, do Bragantino, os meias Ale, do Guaratinguetá, e Marco Antônio, do São Paulo - este último disputou o Paulistão pelo América. Outro que pode ir para Campinas é o atacante Cleiton, artilheiro do Rio Preto na Série A-2 do Paulista.