Emerson é eleito o melhor do Japão em 2003 Bem menos badalada que a eleição de melhor jogador da Fifa, a Liga Japonesa elegeu nesta segunda-feira o atacante brasileiro Emerson (ex-São Paulo) como o melhor da temporada. O atacante do Urawa Red Diamonds marcou 18 gols em 25 jogos e foi o terceiro maior goleador do torneio. Ele recebeu junto com o prêmio (uma bola de ouro) um cheque de US$ 18.500. ?Estou contente em ter ganhado o prêmio e o dedico aos meus companheiros, à equipe técnica e aos torcedores. Só ganhei porque todos me ajudaram?, garantiu.