Emerson e Kaká treinam normalmente no rachão em Frankfurt O volante Emerson e o meia Kaká aparentaram recuperação total das dores no joelho e treinaram normalmente no rachão desta sexta-feira no Frankfurt Stadium, local do jogo do Brasil neste sábado contra a França, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. A partida foi disputada com apenas meio-campo, sendo que o time de colete laranja venceu por 6 a 3 a equipe de azul, comandada por Kaká. Assim que acabou o treino todos foram falar com o médico José Luiz Runco e não esboçaram nenhuma reclamação. Emerson e o meia farão um teste definitivo neste sábado pela manhã, antes do jogo. Liberado há mais tempo, o atacante Robinho garantiu antes do treino que está totalmente recuperado e pronto para o jogo. "Estou 100%, só dependo do treinador para jogar", disse. Por enquanto, dos três que estiveram no departamento médico nesta semana, o único que deve começar como titular é Kaká. Emerson tem chance de perder o lugar para Gilberto Silva. Agora, após o treino, o time volta para o hotel Intercontinental Arabella, onde fica concentrado até antes da partida contra a seleção francesa.