Emerson é regularizado, e já pode estrear no Santos

O volante Emerson poderá finalmente fazer a sua estreia com a camisa do Santos. Depois de assinar contrato na quinta-feira, o jogador foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira e está liberado para defender o Santos no Brasileirão.

A estreia poderá acontecer já neste domingo, diante do Goiás, no Serra Dourada. Emerson foi relacionado para o jogo pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e viajará com o restante da delegação para Goiânia.

Mesmo regularizado, o volante não deverá começar jogando no domingo, pois ainda está fora de forma. Assim, Emerson poderá entrar no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo. Na quinta, ele mostrou empolgação com a possibilidade de estrear no domingo e disse ter perdido sete quilos desde que chegou à Vila Belmiro há 20 dias.