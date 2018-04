Emerson é relacionado no Santos para pegar o Fluminense

O técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, relacionou o volante Emerson para a partida deste domingo contra o Fluminense na Vila Belmiro, às 16 horas, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

No entanto, a presença do jogador no confronto não está garantida. Ele sentiu dores na panturrilha direita durante o coletivo de sexta-feira e continua sendo dúvida. Existe a possibilidade de o atleta iniciar a partida no banco de reservas.

De acordo com o departamento médico, as dores se devem ao forte trabalho físico ao que o jogador vem sendo submetido para recuperar a forma. Se Emerson for vetado, Luxemburgo já tem a solução. É o baiano Alan, de 18 anos. Formado na base do Vitória, o volante foi contratado pelo Santos em junho passado.

O Santos não poderá contar neste domingo com os suspensos Kléber Pereira, Fabão e Rodrigo Mancha.

Veja a lista dos relacionados para o jogo:

Goleiros

Felipe

Douglas

Laterais

George Lucas

Pará

Léo

Triguinho

Zagueiros

Domingos

Eli Sabiá

Astorga

Volantes

Emerson

Germano

Alan

Rodrigo Souto

Meias

Madson (meia)

Paulo Henrique (meia)

Róbson (meia)

Atacantes

André (atacante)

Felipe Azevedo (atacante)

Neymar (atacante)

Tiago Luis (atacante)