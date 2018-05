Emerson elogia Vagner Mancini e elenco do Botafogo após boa estreia

RIO - Emerson teve uma estreia de luxo pelo Botafogo. Ele marcou o primeiro e deu a assistência para o segundo gol no empate por 2 a 2 com o Internacional. Mesmo assim, nesta terça-feira, quando o elenco se reapresentou, o atacante preferiu enaltecer o trabalho dos companheiros e da comissão técnica para o resultado do último domingo.

"Mais uma vez eu marquei na estreia, mas eu gosto sempre de dividir os méritos. Nós fizemos uma semana muito boa, onde a comissão técnica fez um planejamento especial para que eu pudesse treinar a parte física e técnica de maneira que eu chegasse ao jogo inteiro", assinalou. "Mérito de todos nós e dos atletas que sempre contribuem. Que bom que foi com gol e melhor ainda que não perdemos", destacou Emerson.

O atacante também avaliou que o Botafogo pode fazer uma boa campanha no Brasileirão, apesar de ter marcado apenas um ponto nos dois primeiros jogos. "A maneira que nós buscamos o empate com o Inter serviu para nós atletas entendermos que, se trabalharmos forte, jogarmos com alegria e acreditarmos em quem está do lado, é possível vencer", afirmou.

Ele também elogiou o trabalho do técnico, Vagner Mancini. "Contra o Internacional ele aplicou um trabalho forte. O primeiro tempo foi ruim e no intervalo ele chamou a atenção para os detalhes que faltavam", revelou. "O segundo tempo foi exatamente o espelho do que trabalhamos durante a semana."