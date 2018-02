Emerson, enfim, estréia no Botafogo Depois de um mês se recuperando de uma torção no tornozelo direito, o zagueiro Emerson fará sua estréia com a camisa alvinegra quarta-feira em um confronto decisivo, válido pela última rodada da Taça Rio. O Botafogo precisa derrotar o Cabofriense, no Maracanã, para garantir uma vaga nas semifinais no segundo turno do Campeonato Carioca. Emerson entrará no lugar de Rafael Marques, suspenso. Formará dupla de zaga com Scheidt e espera que a falta de entrosamento seja compensada com experiência e "muita vontade em campo". "É um jogo importante para o Botafogo e acredito que no próximo fim de semana a equipe estará disputando as semifinais no Maracanã", aposta Emerson, que já teve passagens pelo São Paulo, Portuguesa, Paraná e seleção brasileira. Confiante, Emerson acha que reúne condições físicas e técnicas para fazer um boa partida, apesar de ter ficado cerca de um mês sem trabalhar com bola. "O desempenho em campo vai depender muito de mim".