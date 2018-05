Emerson faz exame médico e assina contrato com o Botafogo

RIO - O atacante Emerson, de 35 anos, se tornou oficialmente jogador do Botafogo nesta terça-feira. Após deixar o Corinthians, ele foi aprovado nos exames médicos no clube carioca e assinou contrato de empréstimo até o fim do ano. Emerson, que já era dado como certo em General Severiano desde a semana passada, deve fazer seu primeiro treino com os novos companheiros nesta quarta-feira. A apresentação deve ser realizada na quinta. O atacante havia sido confirmado no time carioca na noite passada, pelo próprio empresário Reinaldo Pitta, que toma conta da carreira do jogador.

Emerson chega ao Botafogo após ser dispensado pelo técnico Mano Menezes no Corinthians. Sem espaço no time, não ficava nem no banco de reservas no Paulistão. Nos últimos dias havia sido liberado até dos treinos no CT do Parque Ecológico.

Apesar da saída do atacante, Emerson continua com vínculo com o Corinthians até o meio de 2015. Enquanto estiver no Botafogo, o atacante receberá metade do seu salário de R$ 520 mil do clube paulista. Os outros R$ 260 mil serão desembolsados pelo time carioca. Mas quem pagará a conta é o próprio Corinthians, que recebeu garantias do parceiro do Rio. O Botadogo comprometeu-se a pagar os vencimentos em dia. Semana passada, seus jogadores fizeram greve por atrasos nos salários.