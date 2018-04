Emerson fica fora de treino e deve desfalcar Botafogo no domingo

Emerson treinou em separado nesta quinta porque ainda sente dores na coxa direita. Já em processo de transição para a preparação física, o zagueiro deve voltar ao time a tempo de disputar a rodada final da Taça Guanabara, no dia 17, contra o Boavista.

Ele não será a única baixa do Botafogo no fim de semana. O técnico Ricardo Gomes terá que buscar substitutos também para os volantes Airton e Bruno Silva. O primeiro está machucado, vetado pelo treinador logo após a vitória sobre o Coruripe, na noite de terça, pela Copa do Brasil. Bruno Silva cumprirá suspensão.

Com estas baixas no meio-campo, Fernandes é uma das opções de Ricardo Gomes para o jogo de domingo. "São três desfalques importantes, que estavam nos ajudando muito, mas nosso grupo é forte e está preparado para suprir essas ausências", disse Fernandes, que substituiu Airton durante o jogo da Copa do Brasil. "Me sinto pronto para ser titular, venho trabalhando forte desde a lesão, acho que estou preparado."