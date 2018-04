Emerson ganha perdão por ir à balada em Santos

Emerson confirmou a Vanderlei Luxemburgo, nesta terça-feira, que realmente foi para a balada na madrugada de quinta-feira passada, bebeu, mas não saiu carregado. O jogador acabou perdoado pelo técnico.

Veja também:

Santos espera aproveitar mando para crescer

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Acho que essa é uma preocupação desnecessária. Uma porção de vocês [jornalistas] vai à balada, enche a cara e não acontece nada. Emerson me disse que foi à boate e o resto é tudo mentira", afirmou Luxemburgo, criticando as proporções exageradas do episódio. "Até parece que é proibido tomar uísque e cerveja".

O treinador revelou que Emerson se apresentou ao Santos com 98 quilos, agora está com 92 e até o fim de semana deve atingir o peso ideal, de 89 quilos. "A estreia dele tanto poderá ser no domingo contra o Goiás, no Serra Dourada, como na quarta-feira da próxima semana, contra o Internacional, na Vila Belmiro", afirmou.

Ao contrário do técnico, o preparador físico Antônio Mello disse à Rádio Cacique de Santos que o volante ainda vai precisar de 10 dias para atingir o peso ideal.