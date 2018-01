Emerson garante que fica na Juventus O volante Emerson garantiu nesta quinta-feira que irá continuar na Juventus, desmentindo qualquer contato do Real Madrid para contratá-lo. Enquanto isso, ele segue treinando com a seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, para os próximos jogos das Eliminatórias e para a Copa das Confederações. Emerson disputou sua primeira temporada pela Juventus e já conquistou o título do Campeonato Italiano. ?Se o Real está realmente interessado, acredito que eu e a Juve seríamos os primeiros a saber. Mas não há nada disso e também não é verdade que eu não estaria bem em Turim?, afirmou o volante brasileiro. ?Fico na Juventus para ganhar a Liga dos Campeões.?